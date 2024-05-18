Анчелотти: «Милитао близок к тому, чтобы выйти в основе на финал Лиги чемпионов»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии центрального защитника Эдера Милитао. Итальянец оценил вероятность того, что бразилец выйдет в стартовом составе на матч с дортмундской «Боруссией» 1 июня.

«Милитао выйдет в основе на финал Лиги чемпионов? Если он не будет готов на 100%, то нет. Тем не менее, Эдер очень близок. Он выйдет в основе в завтрашнем матче с «Вильярреалом». Затем посмотрим, как всё будет складываться», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, большую часть сезона Милитао пропустил из-за травмы крестообразных связок колена.