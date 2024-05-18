Экс-футболист «Реала»: «В Мадриде у Мбаппе больше шансов выиграть «Золотой мяч»

«Мбаппе пригодится любому клубу мира. Если он окажется в «Реале», то у него будет намного больше шансов выиграть «Золотой мяч», чем раньше. Сейчас Килиан является лучшим футболистом мира и может многое дать команде», - передает слова Каранки газета Marca.