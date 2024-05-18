Экс-футболист «Реала»: «В Мадриде у Мбаппе больше шансов выиграть «Золотой мяч»

Бывший защитник мадридского «Реала» Айтор Каранка поделился мыслями относительно возможного трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.
«Мбаппе пригодится любому клубу мира. Если он окажется в «Реале», то у него будет намного больше шансов выиграть «Золотой мяч», чем раньше. Сейчас Килиан является лучшим футболистом мира и может многое дать команде», - передает слова Каранки газета Marca.
Ранее стало известно, что Мбаппе покидает «ПСЖ» на правах свободного агента. 25-летний форвард должен в ближайшее время пополнить ряды «Реала». Стороны подпишут контракт до 2029 года.
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