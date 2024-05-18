Кроос подписал новый контракт с «Реалом»

Один из лидеров средней линии «Реала» Тони Кроос поставил подпись под новым трудовым соглашением с мадридским грандом. Об этом в своих социальных сетях отрапортовал инсайдер Николо Скира.

Новый контракт 34-летнего немецкого полузащитника рассчитан до лета следующего года. За «королевский» клуб Кроос выступает с 2014-го. В нынешнем сезоне немец сыграл 45 поединков во всех турнирах, забил один мяч и сделал восемь голевых передач.

Вместе со «сливочными» Тони досрочно стал чемпионом Ла Лиги. Кроме того, 1 июня Кроос может с «Реалом» выиграть Лигу чемпионов. В финальном поединке еврокубка мадридцам будет противостоять дортмундская «Боруссия».