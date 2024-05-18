«Барселона» ищет замену Хави - есть три кандидата

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес может покинуть свой пост по завершении нынешнего сезона. Как стало известно журналистам Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» рассматривают кандидатуры трех специалистов.

По данным источника, в сфере интересов «Барселоны» находятся Рафаэль Маркес, Марсело Гальярдо и Ханс-Дитер Флик. Среди этой троицы руководство каталонского гранда отдает предпочтение Гальярдо. Он в настоящий момент занимает пост главного тренера саудовского «Аль-Иттихада».

В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место. Каталонцы отстают от мадридского «Реала» на 14 баллов.