Агент Модрича описал чувства Луки по отношению к «Реалу»

Владо Лемич, агент полузащитника мадридского «Реала» Лука Модрич, описал чувства своего клиента к «королевскому клубу». Напомним, 38-летний хорват близок к тому, чтобы подписать новое соглашение со своей командой.

«Реал Мадрид» – лучший клуб в мире, которым руководит лучший президент в истории футбола. Лука Модрич – настоящий «мадридиста», который любит этот клуб и считает его своим домом», – цитирует агента издание Marca.

Модрич 1 июня может выиграть свой шестой кубок Лиги чемпионов в карьере. Для этого «Реалу» необходимо обыграть на «Уэмбли» дортмундскую «Боруссию» в финальном матче.