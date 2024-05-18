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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич очень близок к тому, чтобы подписать новый контракт с «Реалом»

18 Мая 2024 • 10:55 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
1 3.20 X 3.90 2 2.07
19.05 20:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич с большой долей вероятности останется в команде на следующий сезон. Как сообщает Diario AS, 38-летний хорват очень близок к тому, чтобы подписать новый контракт с «королевским клубом», который будет рассчитан до конца следующей кампании.

Ранее сообщалось, что Модрич всегда хотел остаться на «Сантьяго Бернабеу» и завершить профессиональную карьеру в составе «Реала». Лука по сей день остаётся очень важным игроком для «королевского клуба».

В этом розыгрыше чемпионата Испании Модрич отметился двумя голами и шестью результативными передача. Новый контракт с «Реалом» скоро также должен подписать Тони Кроос.

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Евро-Футбол.Ру,
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