Модрич очень близок к тому, чтобы подписать новый контракт с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич с большой долей вероятности останется в команде на следующий сезон. Как сообщает Diario AS, 38-летний хорват очень близок к тому, чтобы подписать новый контракт с «королевским клубом», который будет рассчитан до конца следующей кампании.

Ранее сообщалось, что Модрич всегда хотел остаться на «Сантьяго Бернабеу» и завершить профессиональную карьеру в составе «Реала». Лука по сей день остаётся очень важным игроком для «королевского клуба».

В этом розыгрыше чемпионата Испании Модрич отметился двумя голами и шестью результативными передача. Новый контракт с «Реалом» скоро также должен подписать Тони Кроос.