Звезда «Реала» Модрич решил, за какой клуб хочет играть

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич намерен остаться в мадридском «Реале». По сообщениям в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо, 38-летний хорватский хавбек отклонил два крупных предложения ради «королевского» клуба.

Лука рассчитывает заключить со «сливочными» новый контракт. Срок действующего договора между Модричем и «Реалом» истекает грядущим летом.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 30 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Вместе с командой он стал чемпионом Ла Лиги и вышел в финал Лиги чемпионов.

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