«Барселона» приняла решение по Серхи Роберто

Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто может задержаться в клубе. Как сообщают журналисты Todofichajes, руководство «сине-гранатовых» собирается сохранить футболиста на следующий сезон.

Срок действующего контракта 32-летнего футболиста с каталонцами истекает в конце июня этого года. Серхи выступает за «Барселону» с 2013 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в три миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Роберто провел 13 матчей, в которых записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи. В настоящий момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.