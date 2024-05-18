Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Трансфер Гидо Родригеса в «Барселону» может сорваться

18 Мая 2024 • 10:14 Комментировать (1)
Бетис
...
Реал Сосьедад
1 2.70 X 3.05 2 2.80
19.05 20:00

Опорный полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес может не перейти в каталонскую «Барселону» ближайшим летом. Ранее «сине-гранатовые» были близки к тому, чтобы подписать хавбека на правах свободного агента.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, из-за текущей ситуации с главным тренером Хави Эрнандесом трансфер Родригеса может сорваться. Напомним, наставника могут уволить в ближайшее время за его пессимистичные слова о будущем «Барселоны» на пресс-конференции перед матчем с «Альмерией».

Отметим, что инициатором трансфера Родригеса был именно Хави. В случае увольнения тренера руководство может передумать приглашать 30-летнего полузащитника.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Гидо Родригес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Мая
09:43
Ставка на точный счёт матча Бетис — Реал Сосьедад чемпионата Испании — 19 мая 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БЕТИС РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
йося
18 Мая 2024 в 10:22
перспективный 30-летний полузащитник
с таким подходом Мадрид чемпионства забирать будет без усилий
«Реал» расстанется с нападающим - названо имя Мане может перейти в испанский клуб - известно название Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Стало известно, где будет играть Беллингем после трансфера Мбаппе в «Реал» «Если бы не он, «Арсенал» стал бы чемпионом»: Гвардиола похвалил игрока «Манчестер Сити» Шестое место может выйти в Лигу чемпионов – все интриги чемпионата Германии Роналду выбрал звёздного новичка для «Аль-Насра» Хави и Деку выбрали нового нападающего для «Барселоны» Месси или Роналду: кто больше забил топ-клубам Европы
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» ​Левандовски может получить «Золотой мяч»
Спортивные новости
Немков рассказал, кто победит в поединке между Усиком и Фьюри Костя Цзю назвал фаворита боя между Фьюри и Усиком Костя Цзю рассказал, от чего будет зависеть результат боя между Усиком и Фьюри «Даллас» вырвал победу у «Колорадо» и вышел в финал Западной конференции «Флорида» справилась с «Бостоном» и вышла в финал Восточной конференции НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18.05.24 в 22:00
Алавес Алавес
Хетафе Хетафе
2.05 3.20 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Мая
10:55 · Испания. Ла Лига
Модрич очень близок к тому, чтобы подписать новый контракт с «Реалом»
10:36 · Испания. Ла Лига
Звезда «Реала» Модрич решил, за какой клуб хочет играть
10:22 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение по Серхи Роберто
10:14 · Испания. Ла Лига
Трансфер Гидо Родригеса в «Барселону» может сорваться 1
10:08 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба хотят бесплатно подписать Алькантару
10:01 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может потерять 20 миллионов из-за Хави 2
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Арсенал» поспорят за бывшего защитника «Реала»
09:51 · Испания. Ла Лига
Вальверде высказался после продления контракта с «Атлетиком»
09:29 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича
09:23 · Испания. Ла Лига
Винисиус, Беллингем и другие: названы лучшие футболисты в Испании
08:11 · Испания. Ла Лига
Вратарь «Реала» Куртуа рассказал о возвращении после двух операций
07:51 · Испания. Ла Лига
Вальверде подписал новый контракт с «Атлетиком» официально
07:46 · Испания. Ла Лига
Мбаппе получил травму перед трансфером в «Реал»
07:39 · Испания. Ла Лига
Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов
07:26 · Испания. Ла Лига
Тренер «Барселоны» Хави уверенно назвал свой клуб на новый сезон
Все новости
Рекомендуем