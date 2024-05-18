Трансфер Гидо Родригеса в «Барселону» может сорваться

Опорный полузащитник «Бетиса» Гидо Родригес может не перейти в каталонскую «Барселону» ближайшим летом. Ранее «сине-гранатовые» были близки к тому, чтобы подписать хавбека на правах свободного агента.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, из-за текущей ситуации с главным тренером Хави Эрнандесом трансфер Родригеса может сорваться. Напомним, наставника могут уволить в ближайшее время за его пессимистичные слова о будущем «Барселоны» на пресс-конференции перед матчем с «Альмерией».

Отметим, что инициатором трансфера Родригеса был именно Хави. В случае увольнения тренера руководство может передумать приглашать 30-летнего полузащитника.