«Барселона» может потерять 20 миллионов из-за Хави

Каталонская «Барселона» лишится 20 миллионов евро, если примет решение об увольнении главного тренера Хави Эрнандеса. Об этом рапортует Mundo Deportivo.

По сведениям источника, «сине-гранатовые» будут вынуждены заплатить 20 миллионов компенсации в случае досрочного разрыва сотрудничества с Хави и его тренерским штабом. Если же Эрнандес решит покинуть команду по собственному желанию, то клубу не придется ничего платить.

44-летний специалист занял пост главного тренера «Барселоны» в ноябре 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в следующем году. Под руководством Хави «сине-гранатовые» стали чемпионами Ла Лиги.