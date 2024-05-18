Вальверде высказался после продления контракта с «Атлетиком»

Сегодня стало известно, что «Атлетик» продлил контракт со своим наставником Эрнесто Вальверде.

60-летний специалист поделился своим комментарием после заключения нового договора с клубом. Соглашение, напомним, будет действовать до лета следующего года. Также контракты были продлены с его помощниками.

- Приятно, что могу работать с «Атлетиком» ещё год. В следующем сезоне будет ещё сложнее, потому что у нас будет больше турниров, но это будет даже и интереснее, - цитирует главного тренера пресс-служба клуба.

Вальверде возглавляет «Атлетик» с лета 2022 года – это его третий приход в клуб, до этого он тренировал команду с 2003 по 2005 и с 2013 по 2017 годы.

В этом сезоне «Атлетик» под руководством Вальверде набрал 62 балла в Ла Лиге и идёт на пятом месте в таблице.