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Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича

18 Мая 2024 • 09:29 Комментировать

Флорентино Перес, президент мадридского «Реала», провел переговоры с полузащитником команды Лукой Модричем насчет подписания нового трудового соглашения. Об этом рапортуют журналисты AS.

Руководитель поддержал желание 38-летнего хорватского футболиста завершить карьеру на «Сантьяго Бернабеу». Перес уважительно относится к Луке и считает его легендой «королевского» клуба.

Новое трудовое соглашение между сторонами может быть рассчитано до середины 2025 года. За мадридский гранд Модрич выступает с 2012 года. В общей сложности полузащитник принял участие в 531 поединке «Реала», записав на свой счет 39 забитых мячей и 86 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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