Винисиус, Беллингем и другие: названы лучшие футболисты в Испании

В Испании назвали имена лучших футболистов уходящего сезона Ла Лиги. В данный список попали сразу пятеро игроков мадридского «Реала», досрочно ставшего чемпионом.

В число лучших игроков Ла Лиги были включены: Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Антонио Рюдигер, Дани Карвахаль (все - «Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Иско («Бетис»), Роберт Левандовски, Рональд Араухо, Илкай Гюндоган (все - «Барселона»), Савио, Алеш Гарсия, Артём Довбик, Мигель Гутьеррес (все - «Жирона»), Унай Симон («Атлетик»).

«Реал» гарантировал себе чемпионский титул. Каталонская «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, а «Жирона» находится на третьей позиции.