Вратарь «Реала» Куртуа рассказал о возвращении после двух операций

«Сейчас я отлично себя чувствую. Кто-то может сомневаться во мне, но я вернулся еще лучше. Я все тот же Тибо Куртуа. Хочу продолжать трудиться и прогрессировать. Я очень рад вернуться на поле. Буду и дальше работать, чтобы достичь своего лучшего уровня», - передает слова Куртуа пресс-служба «королевского» клуба.