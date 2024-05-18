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Вратарь «Реала» Куртуа рассказал о возвращении после двух операций

18 Мая 2024 • 08:11 Комментировать

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, как перенес две операции на колене. Из-за травм бельгийский голкипер пропустил почти весь сезон-2023/2024.

«Сейчас я отлично себя чувствую. Кто-то может сомневаться во мне, но я вернулся еще лучше. Я все тот же Тибо Куртуа. Хочу продолжать трудиться и прогрессировать. Я очень рад вернуться на поле. Буду и дальше работать, чтобы достичь своего лучшего уровня», - передает слова Куртуа пресс-служба «королевского» клуба.

В нынешнем сезоне первым номером мадридского гранда был украинский вратарь Андрей Лунин. Несмотря на это, в финале Лиги чемпионов, скорее всего, сыграет Куртуа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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