Вратарь «Реала» Куртуа рассказал о возвращении после двух операций

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, как перенес две операции на колене. Из-за травм бельгийский голкипер пропустил почти весь сезон-2023/2024.
«Сейчас я отлично себя чувствую. Кто-то может сомневаться во мне, но я вернулся еще лучше. Я все тот же Тибо Куртуа. Хочу продолжать трудиться и прогрессировать. Я очень рад вернуться на поле. Буду и дальше работать, чтобы достичь своего лучшего уровня», - передает слова Куртуа пресс-служба «королевского» клуба.
В нынешнем сезоне первым номером мадридского гранда был украинский вратарь Андрей Лунин. Несмотря на это, в финале Лиги чемпионов, скорее всего, сыграет Куртуа.
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