Главный тренер «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде заключил новое трудовое соглашение. Как информирует клубная пресс-служба, контракт специалиста с басками теперь рассчитан до конца июня 2025 года. Предыдущий договор истекает в конце нынешнего сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Атлетик» набрал 62 балла после 36 туров и находится на пятой позиции в турнирной таблице.

В ближайшем поединке Ла Лиги подопечные Вальверде на домашнем стадионе примут «Севилью». Встреча состоится в воскресенье, 19 мая. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.