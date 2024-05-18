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Мбаппе получил травму перед трансфером в «Реал»

18 Мая 2024 • 07:46 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустил поединок Лиги 1 против «Ниццы» из-за повреждения. Как информирует журналист Дани Жиль, 25-летний форвард не вышел на поле из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги.

Напомним, что парижский гранд досрочно выиграл очередной чемпионский титул в национальной лиге.

Мбаппе в скором времени покинет французский клуб и продолжит карьеру в мадридском «Реале». Нападающий недавно анонсировал свой уход. С «королевским» клубом форвард подпишет долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет.

Мбаппе в «Реале»: раскрыты все детали сделки

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