Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин в беседе с главным тренером команды Карло Анчелотти рассказал, как отреагирует на выход бельгийца Тибо Куртуа в финальном поединке Лиги чемпионов УЕФА.

Согласно сведениям Real Madrid Confidencial, голкипер заявил итальянскому специалисту, что для него не станет проблемой такое решение. Это никак не повлияет на переговоры с руководством клуба о новом трудовом соглашении.

В финальном поединке Лиги чемпионов мадридскому гранду будет противостоять дортмундская «Боруссия». Матч состоится на стадионе «Уэмбли» 1 июня.

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