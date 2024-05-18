Тренер «Барселоны» Хави уверенно назвал свой клуб на новый сезон

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался насчет своего будущего в стане «сине-гранатовых».
«Я полностью уверен, что будут тренировать «Барсу» в новом сезоне. Для меня большая честь продолжить работу в таком большом клубе. Я полностью спокоен и полон амбиций», - передает слова специалиста газета Marca.
Ранее сообщалось, что в руководстве каталонского клуба подумывают об увольнении Эрнандеса в конце сезона.
В текущем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место. Досрочным чемпионом страны стал мадридский «Реал».
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