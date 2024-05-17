Пике высказался о возможном уходе Хави из «Барселоны»

Херард Пике, ранее выступавший за «Барселону», высказал своё мнение относительно слухов о возможном увольнении Хави с поста главного тренера каталонской команды.

- Футболисты «Барселоны» понимают, что они остаются частью клуба, и что всё может измениться, если случится смена тренера. Они адаптируются и захотят понравиться уже к новому тренеру, - цитирует экс-защитника «Барселоны» AS.

Напомним, в СМИ ранее появилась информация, что президент клуба Лапорта недоволен некоторыми высказываниями Хави и хочет, чтобы тренер покинул клуб. Сообщалось, что Лапорта встретится со специалистом и обсудит его будущее в конце сезона.

«Барселона» в 36 матчах набрала 79 очков и идёт на второй позиции в чемпионате Испании.