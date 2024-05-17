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Салфетку с первым «контрактом» Месси с «Барселоной» продали за почти миллион евро официально

17 Мая 2024 • 17:51 Комментировать

Салфетку, на которой Лионель Месси в 2000 году «подписал» свой первый контракт с «Барселоной» реализовали на аукционе Bonhams за 900 тыс. евро, а конкретнее за 889 781 евро. На это потребовалась почти декада.

Соглашение с тогда ещё 13-летним Лионелем на салфетке размером 16,5х16,5 датируется 14 декабря 2000 года.

Торги начались с суммы в 220 тыс. фунтов стерлингов, аукцион проходил в Великобритании. Ожидалось, что финальная сумма превысит 300 тыс. фунтов и может даже дойти до полумиллиона. В итоге сумма превысила все ожидания.

О том, откуда в карьере тогда ещё юного Месси взялась эта салфетка мы подробнее писали здесь.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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