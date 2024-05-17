Модрич близок к новому контракту с «Реалом» до 2025 года

Опытнейший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич буквально в шаге от подписания нового трудового соглашения со «сливочными». Новостью делится инсайдер Николо Скира в своей соцсети.

«Лука приближается к продлению своего контракта с «Реалом» до 2025 года», - гласит сообщение Скиры.

Напомним, что текущий контракт легендарного хорвата с «Реалом» длится до конца сезона-2023/24. В «Реале» обладатель Золотого мяча с лета 2012 года – уже почти ровно 12 лет.

В текущем сезоне Лука провёл за свой клуб 43 матча во всех турнирах, в них он забил два гола и оформил восемь голевых передач.