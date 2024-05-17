Мбаппе планирует выиграть «Золотой мяч» в «Реале»

Недавно Килиан Мбаппе объявил о своём уходе из «ПСЖ» по завершению сезона. Стало очевидно, что звёздный француз в скором времени станет игроком «Реала» - официальное объявление ожидается после финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Madrid Universal, ссылаясь на издание AS, в «Реале» Мбаппе планирует покорить две важные вершины – выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч».

Как известно, слухи связывали Килиана Мбаппе с «Реалом» на протяжении многих лет. В своё время француз говорил о желании поиграть за мадридский суперклуб. Не за горами тот момент, когда мечта Мбаппе воплотится в жизнь.

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