В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу

Будущее полузащитников «Реала» Луки Модрича и Тони Крооса остаётся неопределённым, а потому – обсуждаемым. Контракты обоих игроков рассчитаны до конца июня, и ранее ходили разговоры о том, что мадридский клуб предпочитает открыть путь молодым игрокам.

В пятницу на страницах the Athletic вышел материал, посвящённый ситуации Модрича и Крооса. В нём подчёркивается, что в «Реале» изменили решение по этим футболистам. С прошлого лета идея клуба заключалась в том, что хотя бы один из этого дуэта должен уйти, в том числе для разгрузки зарплатной ведомости. Всё-таки Лука и Тони входят в список самых высокооплачиваемых игроков команды. Но теперь «Реал» рассматривает возможность сохранения в команде и Модрича, и Крооса.

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