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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта чувствует, что Хави его предал

17 Мая 2024 • 12:25 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
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19.05 20:00

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта чувствует предательство со стороны главного тренера Хави Эрнандеса. По информации от журналиста Тони Хуанмарти, на пресс-конференции перед матчем с «Альмерией» наставник «Барселоны» с пессимизмом говорил о будущем. Это противоречило тому, насколько оптимистичным был Хави в разговорах с руководством.

Окружение Хави утверждает, что его слова неправильно поняли. Ранее появились слухи о том, что руководство «Барселоны» приняло решение уволить Эрнандеса по окончании сезона.

Напомним, «Барселона» в этой кампании не выиграла ни одного трофея, но зато в прошлом сезоне взяла Ла Лигу под руководством Хави.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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