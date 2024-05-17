Лапорта чувствует, что Хави его предал

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта чувствует предательство со стороны главного тренера Хави Эрнандеса. По информации от журналиста Тони Хуанмарти, на пресс-конференции перед матчем с «Альмерией» наставник «Барселоны» с пессимизмом говорил о будущем. Это противоречило тому, насколько оптимистичным был Хави в разговорах с руководством.

Окружение Хави утверждает, что его слова неправильно поняли. Ранее появились слухи о том, что руководство «Барселоны» приняло решение уволить Эрнандеса по окончании сезона.

Напомним, «Барселона» в этой кампании не выиграла ни одного трофея, но зато в прошлом сезоне взяла Ла Лигу под руководством Хави.