Тер Штеген подвёл итоги сезона для «Барселоны»

Вратарь каталонской команды Марк-Андре тер Штеген высказался, каким был текущий сезон для его клуба.

- Мы должны постараться выполнить нашу задачу-минимум – стать вторыми в Ла Лиге. В воскресенье у нас последний матч и возможность завершить этот эмоциональный сезон со взлётами и падениями. В чемпионате Испании из-за своих ошибок у нас не получилось конкурировать с «Реалом». В Лиге чемпионов мы смотрели очень хорошо. Постараемся в следующем сезоне бороться за все титулы, - цитирует немецкого вратаря «Барселоны» Marca.

Голкипер в этом сезоне принял участие в 34 матчах во всех турнирах и пропустил 36 голов. Контракт игрока с клубом действует до 2028 года.