Мендеш хочет устроить сделку между «Барселоной» и «Атлетико»

Футбольный агент Жорже Мендеш хочет организовать сделку между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико», об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Как сообщается на страницах источника, агент хочет устроить нападающего «сине-гранатовых» Ансу Фати в столичный клуб. Таким образом он намерен добиться того, чтобы Жоау Фелиш остался в столице Каталонии еще минимум на один сезон. Португалец выступает за «Барсу» на правах аренды.

Фати в текущем сезоне играет в аренде за «Брайтон». Форвард забил всего два мяча в 18 встречах. Фелиш сыграл в составе «Барселоны» 28 матчей в Ла Лиге, отметившись семью голами и тремя ассистами.