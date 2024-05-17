«Барселона» может потерять полузащитника - названо имя

Атакующий полузащитник Ферран Торрес может уйти из каталонской «Барселоны» в летнее трансферное окно. Об этом сообщают журналисты портала Todofichajes.

По сведениям источника, 24-летний вингер хотел бы вернуться в «Валенсию». Руководство «летучих мышей» не против такой сделки. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Феррана в 35 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2027 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Торрес провел 28 поединков за «сине-гранатовых». На счету полузащитника семь забитых мячей и две голевые передачи.