Хави и его тренерскому штабу пока никто не сообщал об увольнении

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес и его тренерский штаб пока не сообщали никаких сообщений об увольнении от руководства. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Виктор Наварро.

Ранее появилась информация, согласно которой президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение уволить Хави. Причиной якобы стали пессимистичные высказывание специалиста на пресс-конференции перед матчем с «Альмерией».

Хави в январе официально объявил об уходе из «Барселоны» в конце сезона, но спустя пару месяцев президент Лапорта убедил его передумать и остаться в команде.