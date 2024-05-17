Анчелотти хочет сохранить в «Реале» Крооса и Модрича

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен сохранить в составе двух опытных полузащитников. По информации от The Athletic, итальянский специалист хочет, чтобы Тони Кроос и Лука Модрич продлили свои истекающие контракты.

Напомним, Кроос и Модрич пока не определились с будущим. Ожидается, что в ближайшие недели полузащитники примут решение насчёт того, стоит ли им продлевать соглашение с «королевским клубом».

Ранее сообщалось, что Кроос и Модрич хотят завершить карьеру в составе «Реала». Лука выступает за мадридскую команду с 2012 года, а Кроос – с 2014. Оба игрока в начале следующего месяца могут выиграть свой шестой в карьере кубок Лиги чемпионов.