«Реал» планирует продлить контракты с двумя футболистами

Лукас Васкес и Дани Карвахаль могут продолжить свою карьеру в мадридском клубе.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Реал» намерен сохранить игроков в своём составе и заключить с ними новые сделки.

В текущем сезоне Васкес провёл 35 матчей за «Реал», забил два мяча и сделал шесть голевых передач на партнёров. В активе Карвахаля 39 игр, в которых он пять раз поразил ворота соперников и сделал столько же ассистов.

Действующее соглашение Васкеса со «сливочными» истекает в июне этого года, а контракт Карвахаля рассчитан до лета следующего года.

«Реал» в следующем туре Ла Лиги встретится с «Вильярреалом» в гостях, игра пройдёт 19 мая.