Стало известно, почему «Барселона» решила уволить Хави

В прессе появилась информация насчёт того, почему «Барселона» резко решила уволить Хави Эрнандеса с поста главного тренера. Ранее сообщалось, что уход испанца станет официальным после матча с «Райо Вальекано», который состоится в воскресенье.

Если верить Diario AS, президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что в последние несколько трансферных окон ему удалось подписать очень хороших футболистов. По мнению Лапорты, Хави постоянно жаловался на трансферы и не смог должным использовать новичков. Также Жоана взбесила ситуация, когда Эрнандес пессимистично ответил на вопрос о будущем «Барселоны» на пресс-конференции перед матчем с «Альмерией».

Напомним, под руководством Хави «Барселона» в прошлом сезоне выиграла Ла Лигу.