«Барселона» решила уволить Хави ещё до пресс-конференции накануне матча с «Альмерией»

Стало известно, когда каталонская «Барселона» приняла решение об увольнении Хави Эрнандеса с поста главного тренера команды. Как сообщает журналист Ферран Корреас, решение было принято ещё перед пресс-конференцией накануне матча с «Альмерией», которую «Барселона» вчера обыграла 2:0 на выезде благодаря дублю Фермина Лопеса.

Источник также сообщает, что «Барселона» планирует официально объявить об увольнении Хави после матча с «Райо Вальекано», который состоится в ближайшее воскресенье.

Напомним, ещё недавно президент Жоан Лапорта убедил Хави остаться, но затем что-то пошло не так.