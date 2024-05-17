Лапорта решил уволить Хави из «Барселоны»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта решил уволить Хави Эрнандеса с поста главного тренера команды. Как сообщает RAC 1, президент уже решил, что испанец не будет наставником «сине-гранатовых» в следующем сезоне.

Напомним, в январе Хави объявил о решении покинуть «Барселону» по окончании кампании, но пару недель назад Лапорта убедил специалист остаться на следующий сезон. Тем не менее, если верить источнику, в последнее время отношения между сторонами испортились.

Ранее «Барселона» раздумывала над приглашением на должность главного тренера Ханса-Дитера Флика, который по сей день остаётся без работы.