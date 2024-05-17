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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта решил уволить Хави из «Барселоны»

17 Мая 2024 • 09:38 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
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19.05 20:00

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта решил уволить Хави Эрнандеса с поста главного тренера команды. Как сообщает RAC 1, президент уже решил, что испанец не будет наставником «сине-гранатовых» в следующем сезоне.

Напомним, в январе Хави объявил о решении покинуть «Барселону» по окончании кампании, но пару недель назад Лапорта убедил специалист остаться на следующий сезон. Тем не менее, если верить источнику, в последнее время отношения между сторонами испортились.

Ранее «Барселона» раздумывала над приглашением на должность главного тренера Ханса-Дитера Флика, который по сей день остаётся без работы.

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Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес ещё теги

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Сегодня, 17 Мая
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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