Из команды Роналду может уйти известный футболист - названо имя

Известный защитник Эмерик Лапорт, ныне выступающий в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср», может вернуться в Европу по завершении сезона. Об этом рапортует Relevo.

По данным источника, агент 29-летнего исполнителя ведет переговоры с клубами Ла Лиги, а также представителями других чемпионатов. «Аль-Наср», в свою очередь, будет готов продать Лапорта, если получит выгодное предложение. Контракт футболиста рассчитан до середины 2026 года.

Напомним, что Эмерик перешел в «Аль-Наср» летом прошлого года за 27,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии защитник провел 25 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал ассист.