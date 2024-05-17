«Жирона» готовит рекордный трансфер нападающего

Форвард «Ливерпуля» (Монтевидео) Лусиано Родригес может продолжить карьеру в чемпионате Испании. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, в услугах игрока заинтересована «Жирона», которая начала работать над усилением состава перед участием в Лиге чемпионов УЕФА.

Как стало известно журналисту, руководство каталонского клуба готово заплатить за переход Родригеса 15 миллионов евро. Если сделка состоится, это будет самая дорогая покупка в истории «Жироны».

В текущем сезоне Луисано сыграл 16 поединков, в которых забил четыре гола. Трудовое соглашение форварда с «Ливерпулем» рассчитано до середины 2027 года.