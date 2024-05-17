Хави ответил, останется ли в «Барселоне»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о возможном уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

«Я жду следующий сезон, чтобы снова начать соревноваться. Хочу выигрывать с «Барселоной» титулы. У меня много амбиций. Мы с руководством клуба строим планы на следующий сезон», - передает слова специалиста газета Marca.

После 36 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 79 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Хави отстают от лидирующего мадридского «Реала» на 14 очков.

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