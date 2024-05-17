Мбаппе в «Реале»: раскрыты все детали сделки

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе станет игроком мадридского «Реала» в ближайшем будущем. Как стало известно Sky Sports, 25-летний нападающий подпишет с «королевским» клубом долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет.

По данным источника, заработная плата звездного игрока будет меньше, чем в Париже. Мбаппе будет получать 15 миллионов евро в год. При этом ему полагается подписной бонус в размере 150 миллионов. Официальное объявление трансфера запланировано на июнь.

В мадридский гранд Килиан перейдет на правах свободного агента, поскольку его контракт с парижанами истекает в конце июня.

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