​Хави Эрнандес нахваливает Фермина Лопеса

В матче 36-го тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» переиграла на выезде уже давно вылетевшую из Ла Лиги «Альмерию». Оба мяча каталонского гранда записал на свой счёт Фермин Лопес, который обеспечил своей команде три очка. Его успехи прокомментировал наставник клуба Хави Эрнандес, он считает, что пребывание в аренде в «Линаресе» очень помогло ему:

- Аренда в «Линарес» благотворно сказалась на нём. Когда мы опробовали его, стало понятно. что он готов. Хорошо играет обеими ногами, динамичен, не теряет мяч, а также обладает чутьём на гол. Это игрок, который может надолго остаться с нами, - цитирует слова Хави клубный сайт «Барселоны».

В следующем туре чемпионата «Барселона» сыграет с «Райо Вальекано».