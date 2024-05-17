​Тер Штеген: «Жаль, но Андони должен понять меня»

В матче 36-го тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» переиграла на выезде уже давно вылетевшую из Ла Лиги «Альмерию». Марк-Андре тер Штеген в этой игре сравнялся по количеству матчей за клуб с Андони Субисарретой, и после матча журналисты спросили его об этом:

- Приятно, что я достиг такой цифры. Благодарен фанам, без них это не было бы возможным. Но я чуть расстроен за Андони, что вынужден обойти его. Уверен, он поймёт это и не будет обижаться, - цитирует слова тер Штегена официальный канал «Барселоны».

В следующем туре чемпионата «Барселона» сыграет с «Райо Вальекано».