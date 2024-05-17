​Хави: «У меня профессиональная команда»

В матче 36-го тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» переиграла на выезде уже давно вылетевшую из Ла Лиги «Альмерию». Это был сотый матч Хави Эрнандеса в Ла Лиге в качестве руководителя «Барселоны», и он считает, что его футболисты продемонстрировали профессиональное поведение в прошедшей игре:

- Мы в непростой ситуации, мы хотели трофеи, но их нет в этом сезоне. Но у меня профессиональная и преданная команда, которая делает всё возможное, чтобы мы попали в Суперкубок и начали следующий сезон с победы в нём, - цитирует слова Хави официальный сайт «Барселоны».

При этом будет ли сам Хави в «Барселоне» в следующем сезоне, до сих пор непонятно.