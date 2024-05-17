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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави провёл 100-й матч с «Барселоной» в чемпионате Испании

17 Мая 2024 • 02:08 Комментировать

В матче 36-го тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» переиграла на выезде уже давно вылетевшую из Ла Лиги «Альмерию». Таким образом, каталонцы приличествующим образом отметили юбилей своего наставника Хави Эрнандеса - сотый матч в качестве наставника клуба в испанском чемпионате.

Хави возглавил клуб в ноябре 2021 года после другого бывшего игрока команды Рональда Кумана, и в прошлом году привёл «Барселону» к чемпионскому титулу. Первые 100 матчей в Ла Лиге принесли Хави 69 побед, 16 ничьих и лишь 15 поражений, также команда выдала 51 сухой матч - весьма внушительный показатель.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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