Хави провёл 100-й матч с «Барселоной» в чемпионате Испании

В матче 36-го тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» переиграла на выезде уже давно вылетевшую из Ла Лиги «Альмерию». Таким образом, каталонцы приличествующим образом отметили юбилей своего наставника Хави Эрнандеса - сотый матч в качестве наставника клуба в испанском чемпионате.

Хави возглавил клуб в ноябре 2021 года после другого бывшего игрока команды Рональда Кумана, и в прошлом году привёл «Барселону» к чемпионскому титулу. Первые 100 матчей в Ла Лиге принесли Хави 69 побед, 16 ничьих и лишь 15 поражений, также команда выдала 51 сухой матч - весьма внушительный показатель.