​Тер Штеген вышел на второе место среди голкиперов по количеству матчей за «Барселону»

В матче 36-го тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» переиграла на выезде уже давно вылетевшую из Ла Лиги «Альмерию», и для немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена этот матч стал знаковым.

Дело в том, что он вышел на второе место среди всех вратарей «Барсы» по количеству сыгранных матчей, сравнявшись с Андони Субисарретой, выступавшим за клуб при Йохане Кройфе в качестве наставника. Речь идёт об официальных матчах во всех турнирах.

Первое же место занимает Виктор Вальдес - 535 матчей. Отчасти его показатели связаны с тем, что в период его выступлений «Барса» была особенно сильна и в силу этого играла большее количество матчей за сезон, нежели сегодня или во времена Субисарреты. При том, что Вальдес выступал за клуб примерно столько же, сколько и тер Штеген или Субисаррета.