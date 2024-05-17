Захарян помог «Реал Сосьедаду» переиграть «Валенсию»

Нечасто побеждающий «Реал Сосьедад» в 36-м туре Ла Лиги играл против «Валенсии». Уже на третьей минуте Такефуса Кубо получил навес в штрафную и сбросил мяч под удар Андре Силве - 1:0. Беньят Туррьентес здорово играл на подборе, вот только мяч полетел в голкипера. Киран Тирни с острейшего угла пытался забить - не попал. Серхи Каньос и Мари расстреливали ворота в штрафной - парировано дважды. Шеральдо Бекер закручивал мяч в сетку, и кипер снова идеально сыграл.
Арсен Захарян провел на поле час, а его команда победила 1:0 и потеснила «Бетис» с шестого места. Соперник - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Андре Силва3'
Ремиро Алехандро•Одриосола Альваро75' (Траоре Амари (75') •Ле Норман Робен•Пачеко Хон•Тирни Киран83' (Арамбуру Джон (83') •Туррьентес Беньят•Мерино Микель•Захарян Арсен60' (Бекер Шеральдо (60') •Андре Силва75' (Оярсабаль Микель (75') •Барренечеа Андер60' (Браис Мендес (60') •Кубо Такефуса
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри60' (Гайя Хосе (60') •Москера Кристиан•Озкаджар Дженк•Фулкье Димитри•Гильямон Уго• 29'Герра Хавьер60' (Каньос Серхи (60') • 90'Гонсалес Петер71' (Мари Альберто (71') •Алмейда Андре IV•Ногуэроль Диего Лопес85' (Амалла Селим (85') •Яремчук Роман71' (Гонсалес Уго (71')
16 мая. Стадион "Реале Арена".
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