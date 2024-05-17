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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян помог «Реал Сосьедаду» переиграть «Валенсию»

17 Мая 2024 • 01:05 Комментировать
Реал Сосьедад
1:0
Валенсия
окончен

Нечасто побеждающий «Реал Сосьедад» в 36-м туре Ла Лиги играл против «Валенсии». Уже на третьей минуте Такефуса Кубо получил навес в штрафную и сбросил мяч под удар Андре Силве - 1:0. Беньят Туррьентес здорово играл на подборе, вот только мяч полетел в голкипера.  Киран Тирни с острейшего угла пытался забить - не попал. Серхи Каньос и Мари расстреливали ворота в штрафной - парировано дважды. Шеральдо Бекер закручивал мяч в сетку, и кипер снова идеально сыграл.

Арсен Захарян провел на поле час, а его команда победила 1:0 и потеснила «Бетис» с шестого места. Соперник - девятый.

Протокол игры  
Реал Сосьедад1:0Валенсия
(1:0) Андре Силва3'  
Ремиро АлехандроОдриосола Альваро 75' (Траоре Амари ( 75') Ле Норман РобенПачеко ХонТирни Киран 83' (Арамбуру Джон ( 83') Туррьентес БеньятМерино МикельЗахарян Арсен 60' (Бекер Шеральдо ( 60') Андре Силва 75' (Оярсабаль Микель ( 75') Барренечеа Андер 60' (Браис Мендес ( 60') Кубо Такефуса
Запасные: Умар СадикАриц ЭлустондоУрко ГонсалесМарреро УнаиДжон Мартин ВисентеРуперес ИньякиОласагасти Хон
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри 60' (Гайя Хосе ( 60') Москера КристианОзкаджар ДженкФулкье ДимитриГильямон Уго  29'Герра Хавьер 60' (Каньос Серхи ( 60'  90') Гонсалес Петер 71' (Мари Альберто ( 71') Алмейда Андре IVНогуэроль Диего Лопес 85' (Амалла Селим ( 85') Яремчук Роман 71' (Гонсалес Уго ( 71')
Запасные: Абрил ВинсентРиверо КристианГасиоровски ЯрекГосальбес ПаблоИрансо Рубо
16 мая. Стадион "Реале Арена".

 

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Валенсия Реал Сосьедад Арсен Захарян ещё теги

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