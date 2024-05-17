Захарян помог «Реал Сосьедаду» переиграть «Валенсию»

Нечасто побеждающий «Реал Сосьедад» в 36-м туре Ла Лиги играл против «Валенсии». Уже на третьей минуте Такефуса Кубо получил навес в штрафную и сбросил мяч под удар Андре Силве - 1:0. Беньят Туррьентес здорово играл на подборе, вот только мяч полетел в голкипера. Киран Тирни с острейшего угла пытался забить - не попал. Серхи Каньос и Мари расстреливали ворота в штрафной - парировано дважды. Шеральдо Бекер закручивал мяч в сетку, и кипер снова идеально сыграл.

Арсен Захарян провел на поле час, а его команда победила 1:0 и потеснила «Бетис» с шестого места. Соперник - девятый.