Дубль Фермина Лопеса позволил «Барселоне» одолеть «Альмерию»

36-й тур Ла Лиги завершился матчем «Альмерия» - «Барселона». «Сине-гранатовые» не могли не обыграть главного аутсайдера и имели ощутимый перевес. Хозяева начали резвее и создали пару полумоментов, после чего пропустили. Эктор Форт навесил к линии вратарской, где отменно пробил головой Фермин Лопес - 0:1. После углового у своих ворот гости контратаковали, Ламин Ямаль с правого края штрафной зарядил в ближнюю штангу. В концовке тайма Адриан Ибарба оторвался от защитника и попал в правую стойку.

Во второй половине Энтони Лосано не попал в створ с 12 метров, а Лопес запустил мяч в голкипера в отличной ситуации. На экваторе тайма снова Форт доставил мяч в штрафную, а Лопес уже ногой удвоил счет. Жоау Фелиш с левого края штрафной не попал в ближний угол.

«Барселона» победила и на четыре очка оторвалась от идущей на третьем месте «Жироны». Соперник - последний.