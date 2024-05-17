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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дубль Фермина Лопеса позволил «Барселоне» одолеть «Альмерию»

17 Мая 2024 • 00:27 Комментировать
Альмерия
0:2
Барселона
окончен

36-й тур Ла Лиги завершился матчем «Альмерия» - «Барселона». «Сине-гранатовые» не могли не обыграть главного аутсайдера и имели ощутимый перевес. Хозяева начали резвее и создали пару полумоментов, после чего пропустили. Эктор Форт навесил к линии вратарской, где отменно пробил головой Фермин Лопес - 0:1. После углового у своих ворот гости контратаковали, Ламин Ямаль с правого края штрафной зарядил в ближнюю штангу. В концовке тайма Адриан Ибарба оторвался от защитника и попал в правую стойку.

Во второй половине Энтони Лосано не попал в створ с 12 метров, а Лопес запустил мяч в голкипера в отличной ситуации. На экваторе тайма снова Форт доставил мяч в штрафную, а Лопес уже ногой удвоил счет. Жоау Фелиш с левого края штрафной не попал в ближний угол.

«Барселона» победила и на четыре очка оторвалась от идущей на третьем месте «Жироны». Соперник - последний.

Протокол игры  
Альмерия0:2Барселона
  14'Лопес Фермин (0:1)
  67'Лопес Фермин (0:2)
Максимиану ЛуишПубиль Марк 81' (Посо Алехандро ( 81') Монтес СесарБрандарис ХуанЛанга БрунуПенья МаркосРобертоне ЛукасБаптистао Лео 59' (Ромеро Лука ( 59') Виера Хонатан 69' (Мелеро Гонсало ( 69') Эмбарба Адриан 80' (Сентельес Алехандро ( 80') Лосано Энтони 59' (Суарес Луис III ( 59')
Запасные: Мартинес ФернардоКоне ИбраимаРадованович АлександарАррибас СерхиоСанз ПакоМариньо ДиегоЛопи Дион
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльКубарси ПауИньиго МартинесФорт Эктор 73' (Канселу Жоау ( 73') Лопес ФерминРоберто Серхи 69' (Фелиш Жоау ( 69') Педри 83' (Ромеу Ориоль ( 83') Ямаль ЛаминЛевандовски Роберт 69' (Кристенсен Андреас ( 69') Торрес Ферран 73' (Роке Витор ( 73'  85')
Запасные: Касадо МаркПенья ИньякиКочен ДиегоАлонсо МаркосРафинья Диас
16 мая. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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