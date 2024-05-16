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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лас-Пальмас» отобрал очки у «Бетиса»

16 Мая 2024 • 22:41 Комментировать
Лас-Пальмас
2:2
Бетис

Попавший в серию поражений «Лас-Пальмас» в четверг принимал рвущийся в еврокубки «Бетис». И хотя севильцы были сильнее мотивированы, сегодня намного интереснее выглядел соперник. На 21-й минуте Абде Эззалзули не смог пробить голкипера, но мяч от защитника оказался в сетке - 0:1. В ответ Алехандро Санчес нанес опасный удар, а затем добавил уже в пустые ворота.

Второй тайм начался с голевой атаки «Бетиса», Айосе Перес стал автором результативного удара. «Лас-Пальмас» еще раз отыгрался после попытки Альберто Молейро.

2:2, «Бетис» рискует упустить шестое место, соперник прервал черную серию и делит 14-ю строчку.

Протокол игры  
Лас-Пальмас2:2Бетис
  21'Мармол Мика (0:1)
(1:1) Суарес Алехандро27'  
  49'Перес Айосе (1:2)
(2:2) Молейро Альберто64'  
Вальес АльвароСуарес Алехандро  5' 90' (Кампанья Хосе ( 90') Коко Сауль  70'Мармол МикаКардона СерхиПарк МарвинМунир Эль-Хаддади 65' (Кардона Марк ( 65') Луаодис Энзо 66' (Муньос Хави ( 66') Родригес КирьянМолейро АльбертоРамирес Сандро 88' (Пехиньо Франсиско ( 88')
Запасные: Эррера КристианБенито РамиресПерроне МаксимоЛемос АльвароАарон ЭскандельКурбело ЭрикКаба СориМфулу Оменуке
Силва РуиРуибаль Айтор  26' 46' (Бельерин Эктор ( 46') Папастатопулос СократисРиад ЧадиАбнерГидо Родригес 20' (Джонни ( 20') Рока Марк 75' (Родри Родриго ( 75') Форнальс Пабло 75' (Карвалью Вилльям ( 75') Иско Аларкон 39' (Фекир Набиль ( 39') Эззалзули АбдеПерес Айосе
Запасные: Виллиан ЖозеАлтимира СерхиМиранда ХуанСабали ЮссуфВьейтес ФрансискоВисус РикардоБраво Клаудио
16 мая. Стадион "Гран Канария".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Лас-Пальмас

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Сегодня, 16 Мая
02:21
Уверенный прогноз и ставка на матч Лас-Пальмас – Бетис чемпионата Испании – 16 мая 2024
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Сегодня, 16 Мая
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«Лас-Пальмас» отобрал очки у «Бетиса»
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