«Лас-Пальмас» отобрал очки у «Бетиса»

Попавший в серию поражений «Лас-Пальмас» в четверг принимал рвущийся в еврокубки «Бетис». И хотя севильцы были сильнее мотивированы, сегодня намного интереснее выглядел соперник. На 21-й минуте Абде Эззалзули не смог пробить голкипера, но мяч от защитника оказался в сетке - 0:1. В ответ Алехандро Санчес нанес опасный удар, а затем добавил уже в пустые ворота.
Второй тайм начался с голевой атаки «Бетиса», Айосе Перес стал автором результативного удара. «Лас-Пальмас» еще раз отыгрался после попытки Альберто Молейро.
2:2, «Бетис» рискует упустить шестое место, соперник прервал черную серию и делит 14-ю строчку.
Протокол игры
|21'Мармол Мика (0:1)
|(1:1) Суарес Алехандро27'
|49'Перес Айосе (1:2)
|(2:2) Молейро Альберто64'
Вальес Альваро•Суарес Алехандро 5'90' (Кампанья Хосе (90') •Коко Сауль• 70'Мармол Мика•Кардона Серхи•Парк Марвин•Мунир Эль-Хаддади65' (Кардона Марк (65') •Луаодис Энзо66' (Муньос Хави (66') •Родригес Кирьян•Молейро Альберто•Рамирес Сандро88' (Пехиньо Франсиско (88')
Силва Руи•Руибаль Айтор 26'46' (Бельерин Эктор (46') •Папастатопулос Сократис•Риад Чади•Абнер•Гидо Родригес20' (Джонни (20') •Рока Марк75' (Родри Родриго (75') •Форнальс Пабло75' (Карвалью Вилльям (75') •Иско Аларкон39' (Фекир Набиль (39') •Эззалзули Абде•Перес Айосе
16 мая. Стадион "Гран Канария".
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