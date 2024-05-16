«Лас-Пальмас» отобрал очки у «Бетиса»

Попавший в серию поражений «Лас-Пальмас» в четверг принимал рвущийся в еврокубки «Бетис». И хотя севильцы были сильнее мотивированы, сегодня намного интереснее выглядел соперник. На 21-й минуте Абде Эззалзули не смог пробить голкипера, но мяч от защитника оказался в сетке - 0:1. В ответ Алехандро Санчес нанес опасный удар, а затем добавил уже в пустые ворота.

Второй тайм начался с голевой атаки «Бетиса», Айосе Перес стал автором результативного удара. «Лас-Пальмас» еще раз отыгрался после попытки Альберто Молейро.

2:2, «Бетис» рискует упустить шестое место, соперник прервал черную серию и делит 14-ю строчку.