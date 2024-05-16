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Алаба перенёс новую операцию на колене

16 Мая 2024 • 22:23 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
19.05 20:00

Игрок обороны мадридского «Реала» Давид Алаба снова подвергся хирургическому вмешательству. Об этом информирует издание Marca.

По данным источника, футболист перенёс операцию на колене. Однако Давиду лишь «почистили» колено. Ожидается, что она отложит восстановление австрийца не больше чем на две недели.

Напомним, что в декабре 2023 года австриец получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Ранее сообщалось, что игрок сможет вернуться на поле только в сентябре или октябре сезона-2024/25. 

Алаба продолжает работать над тем, чтобы восстановиться как можно скорее, и посещает нескольких специалистов в Австрии и Мадриде.

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