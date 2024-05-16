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Представитель Захаряна отреагировал на вызов Арсена в сборную России

16 Мая 2024 • 21:41 Комментировать

Представитель полузащитника «Реал Сосьседада» Арсена Захаряна Геннадий Голубин высказался о вызове своего клиента в национальную сборную России. Арсен попал в список из 33 футболистов, которые вызваны на матч против команды Беларуси, состоится он в Минске 7 июня.

«Займет ли он место в основе при отсутствии Головина? Вопросы по тактике и составу нужно адресовать главному тренеру. Моё личное мнение: Арсен заслужил, но решать Карпину», - говорит Голубин Metaratings.

Как добавил Голубин, с Арсеном о вызове в сборную он ещё не разговаривал, так как футболист готовится к матчу Ла Лиги с «Валенсией».

Сборная России объявила расширенный состав на июньский сбор

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Сборная России Геннадий Голубин Арсен Захарян ещё теги
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