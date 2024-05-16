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Ривалдо: «Левандовски — отличный нападающий, но он уже староват»

16 Мая 2024 • 21:31 Комментировать
Альмерия
...
Барселона
1 6.90 X 5.40 2 1.40
Через 0 ч. 32 мин.

Экс-форвард «Барселоны» Ривалдо высказался о футболисте каталонского клуба Роберте Левандовском.

«Отличный нападающий, но он уже староват. В моё время, когда вам было 30 лет, клуб начинал рассматривать возможность вашей продажи, выставляя вас на рынок. Несмотря на то, что Левандовски провёл здесь всего два сезона, «Барсе» уже нужны титулы», — цитирует Ривалдо Sport.es.

В текущем сезоне Левандовски провёл за «сине-гранатовых» 46 встреч во всех турнирах, отличившись 24 забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Ривалдо Барселона Роберт Левандовски ещё теги

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