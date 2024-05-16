Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов

Андрей Лунин провёл шикарный сезон и помог «Реалу» дойти до финала Лиги чемпионов. Но ближе к завершению дистанции восстановился основной голкипер мадридской команды – Тибо Куртуа. Теперь непонятно, кто будет играть за «сливочных» в финальном поединке Лиги чемпионов против «Боруссии».

Журналист Хосе Луис Санчес раскрывает план Карло Анчелотти на остаток сезона. Так, Лунин должен сыграть в ближайшем матче Ла Лиги против «Вильярреала», а Куртуа – в последнем туре Ла Лиги против «Бетиса» и в финале Лиги чемпионов. Информация прозвучала в программе El Chiringuito TV, известной своими инсайдами.

Финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» пройдёт 1 июня.