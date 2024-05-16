Стало известно, где будет играть Беллингем после трансфера Мбаппе в «Реал»

Недавно Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ». Очевидно, что в скором времени будет объявлено о трансфере звёздного француза в «Реал».

Как сообщает на своих страницах Marca, идея главного тренера Карло Анчелотти заключается в том, чтобы с приходом Мбаппе Беллингем стал действовать ближе к центру поля, то есть глубже, чем сейчас.

Стоит напомнить, что прошлым летом «Реал» остался без центрального нападающего из-за ухода Карима Бензема. «Сливочные» арендовали Хоселу, однако он не стал твёрдым игроком основы. Анчелотти использует гибкую систему атаки, в которой Беллингем располагается довольно высоко, поэтому и забивает много голов. В «Боруссии» Джуд играл значительно глубже. Очевидно, в следующем сезоне англичанин вернётся к той роли.